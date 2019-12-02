В Благовещенске состязались роботы (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

30 ноября в Благовещенске состоялся первый областной турнир по робототехнике «RobotBATLLE 2019 – битва роботов на Амуре». В нём приняли участие 64 школьника из Благовещенска и Белогорска. Соревнования провели на базе конструкторов LEGO. Ребятам нужно было собрать модель в ходе соревнований, а затем ею управлять.

В каждой команде работали по 2 человека. Они соревновались в нескольких номинациях: «Робофутбол» (13-17 лет), «Робосумо» (8-13 лет), «Робогородки» (15-17 лет), «Роболабиринт» (8-10 лет) и «Первые шаги» (6-8 лет).

Команды центра технического развития «Интехно» одержали победу в номинациях «Первые шаги», «Роболабиринт», «Робофутбол» и «Робогородки». В «Робосумо» победила команда детского технопарка «Кванториум-28».

В турнире приняли участие дети от 6 до 17 лет, обучающиеся робототехнике в общеобразовательных организациях, организациях допобразования, а также проходящих курс робототехники самостоятельно. Организатором соревнований выступил центр технического развития «Интехно».

Состязания по робототехнике направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи. По словам организаторов, соревнования создадут благоприятные условия для практической реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов к техническому творчеству у молодежи, а также будет способствовать развитию коммуникации и обмену опытом между техническими специалистами, школьниками и просто интересующимися техникой.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков