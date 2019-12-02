Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:41 0

В Благовещенске состязались роботы (фото, видео)

В Благовещенске состязались роботы (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

30 ноября в Благовещенске состоялся первый областной турнир по робототехнике «RobotBATLLE 2019 – битва роботов на Амуре». В нём приняли участие 64 школьника из Благовещенска и Белогорска. Соревнования провели на базе конструкторов LEGO. Ребятам нужно было собрать модель в ходе соревнований, а затем ею управлять.

В каждой команде работали по 2 человека. Они соревновались в нескольких номинациях: «Робофутбол» (13-17 лет), «Робосумо» (8-13 лет), «Робогородки» (15-17 лет), «Роболабиринт» (8-10 лет) и «Первые шаги» (6-8 лет).

Команды центра технического развития «Интехно» одержали победу в номинациях «Первые шаги», «Роболабиринт», «Робофутбол» и «Робогородки». В «Робосумо» победила команда детского технопарка «Кванториум-28».

В турнире приняли участие дети от 6 до 17 лет, обучающиеся робототехнике в общеобразовательных организациях, организациях допобразования, а также проходящих курс робототехники самостоятельно. Организатором соревнований выступил центр технического развития «Интехно».

Состязания по робототехнике направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи. По словам организаторов, соревнования создадут благоприятные условия для практической реализации интеллектуально-творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов к техническому творчеству у молодежи, а также будет способствовать развитию коммуникации и обмену опытом между техническими специалистами, школьниками и просто интересующимися техникой.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков

Просмотров всего: 272

#дети #технологии

распечатать

Фотогалерея
+40

Общество 1

В Благовещенске проводят благотворительную акцию «Подари тепло»
Происшествия 1

Под Саратовом в реке нашли тело новорожденной, вмерзшее в лед
Власть 3

Амурские власти к Новому году исполнят мечты детей-сирот

Общество 10

Экс-амурчанин, спасший девочку от педофила, вручил Александру Емельяненко чемпионский пояс
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь