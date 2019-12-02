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В Благовещенске проводят благотворительную акцию «Подари тепло»

В Благовещенске проводят благотворительную акцию «Подари тепло»
Фото: pixabay.com

Приход храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Благовещенске проводит благотворительную акцию «Подари тепло». Сроки мероприятия – с 1 по 31 декабря.

«Наступает зима, а с ней вьюги, морозы и теплые семейные праздники, во время которых по доброй традиции принято согревать своих близких добрыми словами и подарками. Однако, к сожалению, есть много детей, которые не встретят эти праздники в кругу семьи. По разным причинам они остались без родительской заботы и в дни сияния рождественских елок и всеобщего праздника чувствуют себя особенно одиноко. Давайте вместе совершим для них чудо. Ведь это совсем не сложно», – говорится в сообщении «Благинформ».

В рамках акции «Подари тепло» проводится сбор теплых зимних вещей – рукавичек, шарфов, шапок, носков для детей из детских домов и социальных приютов Благовещенска.

Теплые вещи и деньги на их покупку можно пожертвовать в свечной лавке храма по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, 52/1. Храм открыт ежедневно с 09:00 до 18:00. Подробности по телефону 54-00-48.

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#дети #помощь

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    9 минут назад

    Я думал это акция с участием жкх, а тут очередная херь с поборами с населения

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