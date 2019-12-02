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Более 100 домов капитально отремонтировано в Приамурье в 2019 году

Более 100 домов капитально отремонтировано в Приамурье в 2019 году
Фото: pixabay.com

В Амурской области в 2019 году провели работы по капитальному ремонту в 118 многоквартирных домах. За прошедший месяц работы завершили в 20 домах.

Основной вид работ, который требовался многоквартирным домам в 2019 году, – ремонт крыши. Таких зданий было отремонтировано 90. В 10 домах проведен ремонт внутридомовых инженерных систем, в 18 домах полностью завершена замена лифтов.

В настоящее время капитальный ремонт еще в 35 домах находится в процессе сдачи, после чего управляющим компаниям будет передана техническая документация по проведенному капремонту.

Еще 40 объектов находятся в завершающей стадии ремонтных работ с высокой степенью готовности, сообщает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области.

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#жизнь

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    И где узнать какие это дома? Ёмкая статья до жути!!! Блокбастер!!! Шедевр правописания!!!

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