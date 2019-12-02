Суд обязал администрацию города выплатить девочке 30 тысяч: обзор прессы

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Фильм «Ржев» – честная история о Великой Отечественной войне – выходит на широкий экран; вор украл у пенсионерки 500 рублей, оставив ювелирку и 6 тысяч долларов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Для начала «Комсомольская правда», которая рассказала, что в Благовещенске открыты два новых участка набережной Амура. Ради этого в столицу Приамурья прибыл министр по развитию Дальнего Востока и бывший губернатор области Александр Козлов. Вместе с Василием Орловым они прогулялись по новому участку и обсудили дальнейшие планы. Газета отмечает, что на строительство было потрачено 700 миллионов рублей.

Очень интересно

Необычную историю рассказывают сегодня «Известия». Здесь о том, что в Тюменской области суд обязал администрацию города Ялуторовска выплатить 11-летней девочке 30 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Ее собаку растерзал бездомный пес. Это, как пишет газета, редкий случай в судебной практике: обычно наказывают владельцев домашних животных. А тут наказали администрацию города. Правда, интересно?

Очень интересно

В «Российской газете» На странице «Культура» вы прочтете о новом фильме, который появится на наших экранах уже 5 декабря. Это фильм «Ржев». Как пишет газета, это – честная история о Великой Отечественной войне. Реалистичная масштабная драма, сюжет которой основан на исторически достоверных событиях 1942-1943 годов, посвящена подвигу советских солдат под Ржевом.

Напишут же такое

Ну и уж коль скоро мы заговорили о кино, то прочтите колонку постоянного автора газеты Максимова. Сегодня он рассуждает о фильме, посвященном легендарному футболисту Льву Яшину – он тоже вот-вот появится на наших экранах. Все в этом фильме хорошо, пишет Максимов. И съемки великолепные. И исполнитель главной роли – 100 процентов попал. И все здоровски, кроме того что плохой сценарий. Ну, что ж, как говорится, посмотрим.

На посошок

А о чем пишут другие газеты? Вот, к примеру, «Панорама». Здесь о том, как в славном украинском городе Запорожье вор отобрал у 86-летней пенсионерки сумку. Выхватив из этой сумки лежавшие на видном месте деньги (в переводе на рубли – примерно пятисотенная) он сумку выбросил. А в той сумке было 6 300 долларов и целая горсть золотых ювелирных изделий. И грабителя потом поймали (засветился на камерах), и деньги бабуле вернули. То есть, все хорошо.