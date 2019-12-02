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сегодня, 08:19 1

«Ледовый бал» в Благовещенске собрал 500 участников (фото)

«Ледовый бал» в Благовещенске собрал 500 участников (фото)
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В амурской столице 29 ноября прошел «Ледовый бал». Покрытие на стадионе «Амур» к зимнему сезону готовили около двух недель по 20 часов в сутки. На стадион каждый час выливали по 12 кубометров воды.

На «Ледовый бал» пришли около 500 амурчан – некоторые целыми семьями. Те, кто имеет свои коньки, на стадион могли пройти бесплатно. Также коньки можно было взять напрокат.

Главным конкурсом «Ледового бала» стал детский конкурс костюмов. Главный приз – плюшевый мишка – достался 4-летней Насте, которая пришла в костюме медведя.

«У нас от старшего ребенка лежат всякие разные костюмы. Он, правда, немного ей не по размеру. Но это и хорошо, потому что на теплую одежду. Она еще и на коньках сегодня в первый раз стоит. Коньки тоже от старшей. Вторая дочь, Таня, тоже в костюме. Она кошечка», – рассказала мама участниц Анна.

Для гостей «Ледового бала» выступили юные фигуристки и хоккеисты. Кроме этого, посетителей «Амура» угощали кашей и чаем. Повара приготовили почти 100 литров горячего чая и сварили 25 килограммов гречневой крупы, сообщили в региональном министерстве физкультуры и спорта.

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#праздники #спорт

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