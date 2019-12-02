Губернатор Амурской области выразил соболезнования близким погибших в Забайкалье

Фото: правительство Забайкальского края

Глава Приамурья Василий Орлов выразил соболезнования родным и близким погибших в Забайкалье. 1 декабря рейсовый пассажирский автобус, в котором находились больше 40 пассажиров, упал с моста. Погибло 19 человек, в том числе 47-летний водитель.

«Соболезнования родным и близким тех, кто погиб в аварии в Забайкалье, а также всем жителям Забайкальского края. Там сегодня рейсовый автобус упал с моста в замерзшую реку Куэнга в 60 км от Сретенска. Погибли 19 человек, 22 человека пострадали. Страшная трагедия…», – сообщил губернатор в инстаграм-аккаунте.

По информации регионального МЧС, всего в ликвидации последствий ДТП от системы РСЧС были задействованы более 70 человек и 23 единицы техники, из которых от МЧС 27 человек и 9 единиц техники. Работали 2 вертолета территориального центра медицины катастроф, приведены в готовность 3 воздушных судна от Министерства Обороны и МЧС России. Спасти удалось 26 человек. Число пострадавших достигло 22 человек. Травмированные пассажиры доставлены в центральные районные больницы городов Шилка, Нерчинск и Сретенск.

Как сообщало Амур.инфо, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

По информации следственного управления, производство расследования по данному уголовному делу поручено следователям отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления.