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сегодня, 07:37 1

В Приамурье на три мастера спорта России стало больше

В Приамурье на три мастера спорта России стало больше
Фото: instagram.com

В Амурской области стало больше мастеров спорта России. Соответствующее звание получили трое жителей региона.

Об этом сообщает областной минспорта в своем инстаграм-аккаунте. В соответствии с приказом Минспорта России от 28 ноября 2019 г. № 159 нг спортивное звание МС России присвоено: Дмитрию Варваке (рукопашный бой), Руслану Тетеревятникову (спортивная борьба), Ольге Зоркальцевой (ушу).

«Искренне поздравляем спортсменов и их наставников. Желаем им покорения новых спортивных вершин», – отмечает пресс-служба минспорта.

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#спорт

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