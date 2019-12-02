В Приамурье на три мастера спорта России стало больше

В Амурской области стало больше мастеров спорта России. Соответствующее звание получили трое жителей региона.

Об этом сообщает областной минспорта в своем инстаграм-аккаунте. В соответствии с приказом Минспорта России от 28 ноября 2019 г. № 159 нг спортивное звание МС России присвоено: Дмитрию Варваке (рукопашный бой), Руслану Тетеревятникову (спортивная борьба), Ольге Зоркальцевой (ушу).

«Искренне поздравляем спортсменов и их наставников. Желаем им покорения новых спортивных вершин», – отмечает пресс-служба минспорта.