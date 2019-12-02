Астрологический прогноз на 2 декабря

Восход Солнца: 08:08

Заход Солнца: 16:29

Солнце в Стрельце.

Овен. Неблагоприятный день. Рекомендуется трезвая оценкадействительности. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите техденег, на которые рассчитывали. Звезды советуют держать эмоции под контролем — неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Обратите внимание на свое здоровье или здоровье близких. Если естьвозможность, проведите сегодняшний день на природе.

Телец. Благополучный день для успехов в семейных делах.Вы убедитесь в правильности своих поступков. Однако материальные вопросырешить будет нелегко. Вам необходимо перестать фиксироваться на своем внутреннем мире и оглядеться по сторонам. Возможно, что вы найдете варианты для улучшения своего положения. Даже из, казалось бы, безвыходной ситуации вы сможете найти выход.

Близнецы. В конце недели не исключен неожиданный поворот событий в вашу пользу. Для того чтобы успеть завершить все задуманные дела, рекомендуется правильно распределить свои силы между работой и домом. Не торопитесь соглашаться, если друзья предложат вам участие в совместном проекте. Не исключены хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

Рак. День перемен и перемещений. Он обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье. Будьте внимательны и великодушны к близким людям.

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Лев. День пробуждения внутренних духовных сил, начала новых дел, завершения работы, ремонта или благоустройства квартиры.Хороший день для коллективной работы, совместных мероприятий, активногоотдыха. Прислушивайтесь к советам друзей. Их суждения будут верными, своевременными и точными.

Дева. Сегодня не исключены неприятные новости,связанные с близкими людьми. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь психологически защитить себя от всех возможных неожиданностей и спокойно воспринимать все, что день грядущий нам готовит. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследнымив вашей жизни.

Весы. Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и вам потребуется материальная помощь. Не стесняйтесь обратиться за нею к друзьям или родственникам. Вероятно, вы почувствуете некоторую усталость и неудовлетворение от сделанной работы. Постарайтесьнайти поддержку у близкого человека.

Скорпион. День несет негативные тенденции. Нерешенные проблемы могут привести к тяжелой ситуации. Но ни в коем случае не отступайте назад - используйте все возможности для того, чтобы исправить положение, нейтрализовать возникшие противостояния. По возможности избегайте контактов со скользкими людьми. Если вы проявите инициативу в решении семейных проблем, то можете рассчитывать на поддержку и помощь близких людей. Они давно ждут от вас решительных действий. Однако не позволяйте себе резкости суждений и категоричности мнений.

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Стрелец. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей илис вашим собственным легкомысленным поведением. Будьте осторожны: эмоциисегодня трудно удержать в обыденном русле.

Козерог. Сатанинский день. Разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному неприятному повороту судьбы. Постарайтесь принимать решения самостоятельно: любой совет, даже с самыми лучшими намерениями, может привести к самым плачевным результатам. Вероятны небольшие проблемы со здоровьем — нервный срыв или легкая травма. Возможны недомогание, усталость или головная боль. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. Возможно, именно сегодня нерешенные проблемы или отложенные на время дела закружат васв стремительной карусели. Судьба вновь испытывает вас на отвагу и крепостьдуха. Смело идите навстречу испытаниям, иначе ситуация обострится до крайности. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Сегодня велика опасность травматизма, так что в любом деле будьте внимательны и осторожны.

Рыбы. День носит противоречивый характер. Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Астролог: Вальдемар Небоходцев