Гороскоп на неделю 2 – 8 декабря: Тельцам понадобится решительность, у Львов серьезные перемены

Общий астрологический прогноз на неделю со 2 декабря до 8 декабря для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов в начале и середине недели внешние обстоятельства складываются неблагоприятно. За какое бы дело Вы ни взялись, всюду могут возникать препятствия и осложнения. Особенно это относится к карьере и партнерским отношениям.

Телец. Может быть, у Вас обострится какая-то старая проблема. Но это будет сделано с одной целью: дать Вам понять, что пора ее полностью выявить и наконец-то разрешить. Вам в подспорье будут даны несколько ситуаций, смысл которых будет ясен с самого начала. От Вас требуется чуть больше предприимчивости и чуть больше решительности.

Близнецы. Период станет благоприятным для улучшения своего материального состояния. Во второй части недели, вероятнее всего, Вас будет ждать какой-то очень приятный сюрприз. Однако могут возникнуть проблемы со здоровьем, которые приведут в последствии к затяжной болезни.

Рак. На этой неделе Вас ждет какая-то оглушительная радость. Не исключено, что Вы получите то, чего долго хотели, или наконец-то осуществите свое сокровенное желание. Позитивных эмоций добавят и те, к кому Вы относитесь гораздо лучше, чем к остальным окружающим.

Читайте также

Гороскоп 2 декабря: Весы почувствуют усталость, а Козерогам нужно быть самостоятельными

Лев. Учитесь замедляться – на этой неделе ценятся не скорость и стремительность, а дисциплина и собранность. Львов ждут серьезные перемены в профессиональной жизни – Вы можете рассчитывать на благосклонность начальства, и надеяться на премию или новую должность.

Дева. На этой неделе может обостриться конкурентная борьба, и если Вы недостаточно подготовлены к противостоянию, с вами легко справятся, и вы будете вынуждены отказаться от того, на что были нацелены.

Весы. На этой неделе вы можете оказаться в неловкой ситуации – не исключено, что кто-то будет ждать или даже требовать от Весов чего-то такого, что Вы по каким-то причинам дать этому человеку не в состоянии.

Скорпион. Для Скорпионов эта неделя крайне неблагоприятна: ваш Знак подавлен негативным влиянием планет-антагонистов, и до самых выходных не приходится ждать изменения ситуации. Постарайтесь контролировать все свои слова и поступки, а также избегать необдуманных планов. Помните, что лучше лишний раз остаться дома, чем попасть в неприятную ситуацию.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. В понедельник для Стрельца настанет время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Стрелец не мог решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтал.

Козерог. У Козерогов на этой неделе будет хорошее время для медицинского обследования и лечебно-профилактических процедур. Если у Вас были проблемы со здоровьем, то Вы сможете значительно улучшить свое состояние. В целом это благоприятные дни для наведения порядка в окружающем Вас пространстве.

Водолей. Вами движут центростремительные силы, направленные на объединение разрозненных частных в одно общее целое – групп в коллектив, фрагментов – в единое и т.п. Ну, а в центре должны находиться естественно Вы, иначе какой смысл? При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа – вещие сны, способность предугадывать ход событий, повышенная интуиция и вообще сплошная мистика.

Рыбы. Интересы семьи выходят на первый план. Ради этого Рыбам придется пожертвовать и рабочим, и свободным временем. Но не стоит воспринимать это как невосполнимую потерю.

Астролог: Вальдемар Небоходцев