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1декабря
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Жертвами ДТП в Забайкалье стали 19 пассажиров автобуса (видео)

Жертвами ДТП в Забайкалье стали 19 пассажиров автобуса (видео)
Фото: Пресс-служба Минздрава Забайкальского края

Обновлено: 20:38

В Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек, в том числе 47-летний водитель. Число пострадавших достигло 22 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу. Спасательные работы завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

«По состоянию на 13:00 мск аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены», – сказал представитель МЧС.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. «Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения», – пояснили в МЧС.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. В салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал на лед реки Куенга.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Забайкальского края также начала проверку по факту происшествия — сотрудники ведомства также работали на месте ДТП.

Появилось видео с места трагедии.

Просмотров всего: 723

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

    СретЕнск!

  • Терминатор

    Терминатор
    55 минут назад

    Некоторым всегда буква в тексте важнее, даже когда люди погибли и пострадали! Какой ужас. Соболезную.

  • kiselevdenismhez

    kiselevdenismhez
    24 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---- https://bit.vodka/poyas

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