Жертвами ДТП в Забайкалье стали 19 пассажиров автобуса (видео)
Обновлено: 20:38
В Забайкалье при падении автобуса с моста погибли 19 человек, в том числе 47-летний водитель. Число пострадавших достигло 22 человек, шестеро из них госпитализированы в центральную районную больницу. Спасательные работы завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
«По состоянию на 13:00 мск аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены», – сказал представитель МЧС.
Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. «Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения», – пояснили в МЧС.
ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. В салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал на лед реки Куенга.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости.
Прокуратура Забайкальского края также начала проверку по факту происшествия — сотрудники ведомства также работали на месте ДТП.
Появилось видео с места трагедии.
Просмотров всего: 723