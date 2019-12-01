Жертвами ДТП в Забайкалье стали 19 пассажиров автобуса (видео)

Фото: Пресс-служба Минздрава Забайкальского края

«По состоянию на 13:00 мск аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены», – сказал представитель МЧС.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое. «Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения», – пояснили в МЧС.

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. В салоне находились 43 пассажира. По информации ГИБДД, автобус Kia Grandbird съехал с проезжей части из-за разрыва переднего колеса и упал на лед реки Куенга.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. В район ДТП направлены два вертолета Центра медицины катастроф и следователи-криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Забайкальского края также начала проверку по факту происшествия — сотрудники ведомства также работали на месте ДТП.

Появилось видео с места трагедии.