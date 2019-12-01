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В мастер-классах Андрея Николишина и Алексея Ягудина участвовали 400 амурчан (фото)

В мастер-классах Андрея Николишина и Алексея Ягудина участвовали 400 амурчан (фото)
Фото: Амур.инфо

За два дня, 30 ноября и 1 декабря, мастер-классы фигуриста Алексея Ягудина и хоккеиста Андрея Николишина посетили около 400 маленьких амурчан. В них приняли участие юные спортсмены-любители и те, кто долго и профессионально занимается спортом. Звезды занимались и с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Это ребята из различных социальных учреждений, а также из малообеспеченных семей. После мастер-классов юные дети брали автографы у звезд, делали с ними фотографии.

Знаменитые российские спортсмены провели мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни в рамках фестиваля зимних видов спорта Winter Fest. В Амурской области он прошел впервые и охватил Благовещенск и Свободный.

30 ноября в Благовещенске мастер-класс провел хоккеист, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Андрей Николишин. В этот же день в городе Свободный прошли мастер-классы российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России Алексея Ягудина.

1 декабря Алексей Ягудин продолжил радовать своих поклонников на мастер-классе в Благовещенске. Прославленный фигурист поделился секретами своих знаменитых «ягудинских дорожек», это особые элементы, выполняемые на высокой скорости по замысловатой кривой, с большим количеством зубцовых шагов, сложными движениями рук и корпуса.

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Комментарии
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  • kiselevdenismhez

    kiselevdenismhez
    25 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---- https://bit.vodka/poyas

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