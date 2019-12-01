В мастер-классах Андрея Николишина и Алексея Ягудина участвовали 400 амурчан (фото)

Фото: Амур.инфо

Это ребята из различных социальных учреждений, а также из малообеспеченных семей. После мастер-классов юные дети брали автографы у звезд, делали с ними фотографии.

Знаменитые российские спортсмены провели мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни в рамках фестиваля зимних видов спорта Winter Fest. В Амурской области он прошел впервые и охватил Благовещенск и Свободный.

30 ноября в Благовещенске мастер-класс провел хоккеист, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Андрей Николишин. В этот же день в городе Свободный прошли мастер-классы российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России Алексея Ягудина.

1 декабря Алексей Ягудин продолжил радовать своих поклонников на мастер-классе в Благовещенске. Прославленный фигурист поделился секретами своих знаменитых «ягудинских дорожек», это особые элементы, выполняемые на высокой скорости по замысловатой кривой, с большим количеством зубцовых шагов, сложными движениями рук и корпуса.