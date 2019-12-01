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Амурчанин одержал победу над приморцем на международном турнире по панкратиону

Амурчанин одержал победу над приморцем на международном турнире по панкратиону

Во Владивостоке прошел международный турнир по панкратиону MFP 231 на Кубок губернатора Приморского края. В клетке встретились девять пар спортсменов. Участие в состязании принял амурчанин Александр Белых. Ему удалось одержать победу над соперником из Владивостока.

Это был 11-й профессиональный поединок амурского бойца. Его соперником стал спортсмен Илья Цегельников. До встречи с амурчанином за плечами приморца было 6 побед и ни одного поражения. В итоге Александр Белых подпортил ему рекорд. Об этом сообщает пресс-служба амурского минспорта.

«Уже в первом раунде Александр отправил соперника в нокдаун, хорошо попав коленом. Однако досрочно выиграть у него не получилось – не хватило времени. Во втором раунде Белых продолжил в том же духе: забрал спину оппонента, начал проводить удушающий, но гонг вновь прервал схватку. В итоге победу судьи единогласно отдали Александру Белых», – говорится в публикации.

«У Саши была травма в том году: разрыв связок. Его оперировали год назад в декабре. Он реабилитировался, восстановился и вышел в клетку. И первый бой после травмы так хорошо прошел», – поделился наставник Александра, президент федерации СБЕ Амурской области Роман Резник.

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