Амурчанин одержал победу над приморцем на международном турнире по панкратиону

Во Владивостоке прошел международный турнир по панкратиону MFP 231 на Кубок губернатора Приморского края. В клетке встретились девять пар спортсменов. Участие в состязании принял амурчанин Александр Белых. Ему удалось одержать победу над соперником из Владивостока.

Это был 11-й профессиональный поединок амурского бойца. Его соперником стал спортсмен Илья Цегельников. До встречи с амурчанином за плечами приморца было 6 побед и ни одного поражения. В итоге Александр Белых подпортил ему рекорд. Об этом сообщает пресс-служба амурского минспорта.

«Уже в первом раунде Александр отправил соперника в нокдаун, хорошо попав коленом. Однако досрочно выиграть у него не получилось – не хватило времени. Во втором раунде Белых продолжил в том же духе: забрал спину оппонента, начал проводить удушающий, но гонг вновь прервал схватку. В итоге победу судьи единогласно отдали Александру Белых», – говорится в публикации.

«У Саши была травма в том году: разрыв связок. Его оперировали год назад в декабре. Он реабилитировался, восстановился и вышел в клетку. И первый бой после травмы так хорошо прошел», – поделился наставник Александра, президент федерации СБЕ Амурской области Роман Резник.