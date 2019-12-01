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В Благовещенске авто влетело в остановку, есть пострадавшие (фото)

В Благовещенске авто влетело в остановку, есть пострадавшие (фото)

1 декабря в Благовещенске в районе базы ОПС произошла автомобильная авария. Toyota протаранила автобусную остановку. На месте работает бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.

Фото произошедшего появилось в инстаграм-аккаунте @skaner28.

В пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Амурской области сообщили, что ДТП произошло по адресу: улица Тенистая, 125. «ДТП произошло в 16:00, имеются пострадавшие. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего», – добавили в пресс-службе ведомства.

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#ДТП #транспорт

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