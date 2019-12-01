Под Саратовом в реке нашли тело новорожденной, вмерзшее в лед
В Саратовской области в реке обнаружено тело новорожденной девочки. Следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
«Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области», – сообщили следователи.
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, сообщает ТАСС.
Просмотров всего: 409