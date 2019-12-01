Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:56 0

Под Саратовом в реке нашли тело новорожденной, вмерзшее в лед

Под Саратовом в реке нашли тело новорожденной, вмерзшее в лед
Фото: pixabay.com

В Саратовской области в реке обнаружено тело новорожденной девочки. Следователи начали проверку. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области», – сообщили следователи.

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки. Тело младенца находилось в воде около месяца. Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются, сообщает ТАСС.

Просмотров всего: 409

#дети #происшествия

распечатать


Власть 1

Амурские власти к Новому году исполнят мечты детей-сирот

Общество 8

Экс-амурчанин, спасший девочку от педофила, вручил Александру Емельяненко чемпионский пояс
Происшествия 8

СМИ: за взятку в 18 миллионов задержан первый замглавы СУ СК по Свердловской области

Происшествия 4

Соцсети: в Благовещенске опасный прогрев машины привел к пожару (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь