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сегодня, 16:27 1

В РПЦ раскритиковали новые правила медосмотра водителей

В РПЦ раскритиковали новые правила медосмотра водителей
Фото: pixabay.com

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей. По его мнению, «введение таких тестов предполагает презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль».

«Почему человек, который не пьет и который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?» — сказал Иларион.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова 21 ноября отложила введение нового порядка медосмотра для водителей накануне его вступления в силу. Новые правила, в частности, обязывали водителей сдавать анализы на наличие психоактивных веществ, а также кровь для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Ожидаемое нововведение вызвало ажиотаж среди автомобилистов, в СМИ появились сообщения об огромных очередях в диспансерах. Также, по различным данным, справки из-за введения дополнительных исследований могли подорожать до десяти раз.

Как заявил президент России Владимир Путин, Минтруд должен был обратить внимание на то, что минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, а за справку по новым правилам нужно отдать пять тысяч, пишет РИА Новости.

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#религия

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Комментарии
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  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    18 минут назад

    Они то куда лезут???

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