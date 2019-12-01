Амурские власти к Новому году исполнят мечты детей-сирот

Фото: Правительство Амурской области

В воскресенье, 1 декабря, на первом этаже здания правительства Амурской области установили новогоднюю ёлку, на которую будут вывешиваться письма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Акция «Стань Дедом Морозом» начнется 2 декабря.

Первые письма с ёлки уже сегодня сняли депутаты и их помощники. Депутат законодательного собрания области Евгений Тюхаев получил заказ на двухколесный велосипед, а парламентарию Ларисе Сорокиной досталось письмо девочки Кати, которая попросила утюжок для волос.

Акция появилась в прошлом году. Тогда старт ей дал губернатор Приамурья Василий Орлов, пообещав исполнить мечту мальчика из Белогорска. В этом году собрано более пятисот таких писем с пожеланиями, сообщает пресс-служба амурского минсоцзащиты,