В Благовещенске диспансеризацию активнее всех проходят люди пожилого возраста

В Благовещенске на совете Общественной палаты обсудили вопрос необходимости диспансеризации. Руководители общественных, ветеранских и молодежных организаций смогли задать специалистам здравоохранения интересующие их вопросы, связанные с прохождением медицинских осмотров.

В первую очередь общественников интересовал режим работы кабинетов, специально выделенных для диспансеризации и необходимые для прохождения обследования документы. «Уже несколько месяцев у нас в учреждении работает отдельный кабинет, где все желающие могут пройти диспансеризацию без очередей и без предварительной записи. Работает он в будни — с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 15:00. С собой необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС», — пояснила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники № 1 Ольга Киреева.

Также специалист отметила, что чаще всего проходят диспансеризацию горожане предпенсионного и пенсионного возрастов. Менее активны в этом вопросе представители молодежи. Тем не менее за первые 10 месяцев текущего года для прохождения диспансеризации только в городскую поликлинику № 1 обратились более 13 тысяч человек.

Диспансеризация — это бесплатная медицинская услуга для граждан в возрасте от 21 года и старше. До 40 лет необходимо проходить подобное обследование раз в три года, а в дальнейшем — ежегодно. Работающим предоставляется один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, сообщает администрация Благовещенска.