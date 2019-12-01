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Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду

Пензенского депутата исключили из «Единой России» за пьяную езду
Фото: pixabay.com

Депутата Законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина исключили из партии «Единая Россия» и вывели из фракции в региональном парламенте. Ранее сотрудниками правоохранительных органов он был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщается на сайте областного отделения партии. Как заявил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, поведение парламентария дискредитирует партию и депутатский корпус регионального парламента.

«Поведение Владимира Васильевича является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам, за что он понес заслуженное наказание», – сказал Валерий Лидин.

Как пишет РИА Новости, ранее ответственный секретарь комиссии «ЕР» по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, «наплевав на закон и безопасность других людей». По его словам, во время задержания региональный депутат «козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры».

Владимир Вдонин исключен из рядов «Единой России» в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции «Единая Россия» в заксобрании Пензенской области.

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#российская власть #транспорт

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