Экс-амурчанин, спасший девочку от педофила, вручил Александру Емельяненко чемпионский пояс

Пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пригласили в Москву на уникальный бой 16-летнего ученика иркутской школы № 37, бывшего амурчанина Вячеслава Дорошенко. Поединок состоялся в пятницу, 29 ноября. Мальчику выпала честь лично вручить пояс победителю.

Неделю назад подросток спас девятилетнюю девочку, которую силой усадил в свой автомобиль и пытался похитить 48-летний мужчина. Все произошло на улице Новаторов в Ленинском районе Иркутска: Вячеслав услышал крики ребенка, после чего вдвоем с мужчиной, чинившим неподалеку собственный автомобиль, они бросились за машиной похитителя. Тот, увидев, что его преследуют, высадил девочку на перекрестке. Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Сейчас он находится под арестом. Известно, что с 2001 года мужчина отсидел два срока за совершение преступлений сексуального характера, пишет «Вести.ру».

Вячеслав Дорошенко приехал в Иркутск из Амурской области два месяца назад и учится в школе № 37. Когда мальчику было 8 лет, он спас тонущую девочку.

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Школьника-героя пригласили в Москву на бой между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Перед поединком Емельяненко-младший отметил отвагу подростка и подарил ему билет на бой, передает ТАСС.

Бой проходил по правилам бокса и завершился досрочной победой 38-летнего Емельяненко в первом раунде. Через две минуты и 47 секунд после его начала Емельяненко-младший отправил своего соперника в нокаут.

По итогам поединка Вячеслав Дорошенко вручил бойцу чемпионский пояс. Это первая победа на профессиональном боксерском ринге скандального бойца Александра Емельяненко, в прошлом отбывавшего наказание за изнасилование. В 2009 году его поединок с россиянином Хизиром Плиевым завершился ничьей.

В этом бою, сказал Емельяненко, он «даже не почувствовал ударов Кокляева» и «больше вспотел на разминке, нежели на ринге». По словам бойца, который потом даже извинялся перед зрителями, он специально хотел растянуть бой, не хотел отправлять Кокляева в жесткий нокаут, хотел, чтобы тот показал, что умеет. «Михаилу надо еще тренироваться и тренироваться», — резюмировал Емельяненко-младший.

Сам Кокляев после поражения расстроенным не выглядел, заявив, что это был знаменательный день, и что он «хочет реванш в ММА».