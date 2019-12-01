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Облачно и снежно: прогноз погоды в Приамурье на 2 декабря

В Амурской области 2 декабря будет облачно, ожидается небольшой снег. Ночью ветер будет дуть с северо-востока, севера со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем ветер сменит направление на северо-западное и разгонится до 7-12 метров в секунду.

Температура в ночные часы составит по северу минус 18…23, по югу – минус 16…21. Днем термометры покажут по северу минус 14…19, местами – минус 21…26. По югу будет минус 11…16 градусов.

В Благовещенске также будет облачно, пройдет снег. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, днем ветер выберет северное направление и разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 14…16, днем будет минус 12…14, сообщает Амурский гидрометцентр.

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