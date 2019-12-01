Жители сел смогут брать льготные кредиты на благоустройство жилища

Кредит можно будет взять на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Жители Ленинградской области и Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей. Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет.

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области, пишет «Лента.ру».