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сегодня, 12:35 3

Жители сел смогут брать льготные кредиты на благоустройство жилища

Жители сел смогут брать льготные кредиты на благоустройство жилища
Фото: iz.ru/

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать ставки, поэтому они не превысят пяти процентов. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кредит можно будет взять на проведение центрального или автономного электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер займа не должен превышать 250 тысяч рублей. Жители Ленинградской области и Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей. Кредитный договор рассчитан максимум на пять лет.

Полностью исключены из программы внутригородские муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальные образования и городские округа Московской области, пишет «Лента.ру».

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#жизнь

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    кабала этот кредит. учитывая. что в селах нет работы. взять то не проблема. отдавать потом как

  • Центавр

    Центавр
    9 минут назад

    Многие люди вахтами работают.Им такой кредит взять очень даже можно.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    6 минут назад

    Считаете , вахта - манна небесная .

    ну-ну (((

    Таджикоузбеки на наших улицах тоже по большому счёту "вахта" . Не вижу позитива .

    З.Ы. вахта - когда ты никто , на чужой территории .

    Дома и заборы помогают . (с)

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