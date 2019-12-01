Российских автомобилистов ждет ряд нововведений с декабря

Российским водителям напомнили об изменениях Правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 декабря. Так, владельцы легковушек должны будут обязательно «переобуть» свои машины в «липучки» или шипованные шины. С 1 декабря эксплуатация автомобилей, не укомплектованных зимними шинами, будет запрещена. Ездить на зимней резине нужно будет вплоть до февраля включительно.

Как пишет ФАН, штрафа за использование летних шин зимой пока нет, но законопроект, предусматривающий его введение, уже есть. Он был внесен в Госдуму еще в 2016 году, но его рассмотрение отложили на неопределенный срок.

Помимо этого, шины с 1 декабря дополнят перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке. Так потребителей хотят защитить от контрафакта.

Еще одно напоминание касается налогов. Их нужно не забыть заплатить до 2 декабря, в том числе и транспортный.

Последнее нововведение касается появления в России с 21 декабря нового экологического класса «Евро-6». Он будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах. Планируется, что этот класс должен будет улучшить экологию в стране. Его действие распространится и на грузовые, и на пассажирские автомобили (категорий M и N).