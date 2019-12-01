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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Фото: rg.ru/

С 1 декабря в России расширился список запрещенных сильнодействующих препаратов. В него включили три «аптечных наркотика». Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.

Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами – это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень ​жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики, пишет РИА Новости.

По данным правоохранителей, они начали приобретать популярность с 2013 года, торговля этими препаратами выросла более чем в 20 раз. Сначала их продавали по бессрочным рецептам, но с 2015 года стали выдавать только по одноразовым рецептам, которые аптека хранит затем три года.

Изменения внесены в постановление правительства России «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ».

Уголовная статья 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта») предусматривает ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотиками или психотропами.

Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.

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#жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    тропикамид в глазки капать для снятия спазма. всегда по рецепту выписывали

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Какая забота...о наркоманах :(

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