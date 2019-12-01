Тындинскую гордуму собираются распускать

Амурский областной суд вынес решение о роспуске Тындинской гордумы. Оно было принято в ходе рассмотрения постановления Тындинского районного суда и апелляционного определения судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Окончательный вердикт по этому поводу вынесет областное заксобрание на сессии в декабре.

Как сообщалось ранее, Тындинская городская прокуратура провела проверку соответствия устава Тынды действующему федеральному законодательству и выяснилось, что частично устав города не соответствовал 131 ФЗ «Об Общих принципах организации местного самоуправления» в части полномочий органов местного самоуправления.

По результатам этой проверки первый заместитель прокурора Приамурья направил в областной суд административное исковое заявление о признании устава Тынды незаконным в той части, которая не соответствовала федеральному закону. Дума это решение обжаловала, но судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ не удовлетворила апелляционную жалобу Тындинской городской думы, а решение областного суда в целом оставила без изменений, с небольшим уточнением – оно было изменено в части уточнения несоответствия федеральному законодательству.

Однако и после этого в городской устав северной столицы Приамурья так и не были внесены необходимые по закону изменения

Тындинский городской прокурор обратился в суд с другим административным исковым заявлением – об установлении факта неисполнения Тындинской городской думой в течение трех месяцев вступившего в законную силу решения Амурского областного суда. И 23 июля Тындинский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Представитель думы после этого подал апелляцию, не согласившись с решением суда. Он пояснил, что считает его незаконным и необоснованным, поскольку судом не дана оценка доводам Тындинской городской думы.

Но апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Амурского областного суда от 24.10.2019 решение Тындинского районного суда оставлено без изменения. В связи с этим областной суд внес на рассмотрение в заксобрание региона проект закона о роспуске думы.