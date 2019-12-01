Проект стратегии развития Арктики до 2035 года завершен

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило подготовку проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов, сообщает ведомство.

«Проект стратегии, в котором прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий, согласно планам подготовлен. Но имея в виду, что он может быть внесен в Правительство России только после утверждения президентом основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами», – сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В начале ноября Минвостокразвития России внесло в правительство проект указа Президента России «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации.

Кроме того, ранее окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, до конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 году.

По мнению замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, именно привлечение новых инвестиций в арктические регионы, а соответственно строительство предприятий и создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест, позволит этим территориям активнее развиваться и стать комфортными для жизни.