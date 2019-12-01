Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость
сегодня, 10:34 0

Проект стратегии развития Арктики до 2035 года завершен

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило подготовку проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года. Документ разрабатывался с широким участием представителей научного сообщества, властей регионов, гражданского общества, экспертов, сообщает ведомство.

«Проект стратегии, в котором прописаны меры по ускорению развития экономики и социальной сферы арктических территорий, согласно планам подготовлен. Но имея в виду, что он может быть внесен в Правительство России только после утверждения президентом основ госполитики в Арктике до 2035 года, продолжаем его обсуждение с ведомствами и регионами», – сказал глава Минвостокразвития Александр Козлов.

В начале ноября Минвостокразвития России внесло в правительство проект указа Президента России «Об основах государственной политики в Арктике и национальной безопасности до 2035 года». Этот документ определяет национальные интересы России в Арктике и основные направления их реализации.

Кроме того, ранее окончательно согласован проект федерального закона об особом экономическом режиме в Арктике, до конца года документ планируется внести в Госдуму, чтобы инвесторы могли воспользоваться предусмотренными в нем преференциями уже в 2020 году.

По мнению замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, именно привлечение новых инвестиций в арктические регионы, а соответственно строительство предприятий и создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест, позволит этим территориям активнее развиваться и стать комфортными для жизни.

Просмотров всего: 1

#экономика

распечатать


Экономика 8

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года
Экономика 4

В Благовещенске названы победители конкурса «Бизнес-признание»
Экономика 15

В России могут продлить время продажи вина, но только российского
Общество 26

Вторая намывная территория и «новый город»: каким видят будущее Благовещенска эксперты АмЭФ
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь