На безнадзорных собак в Амурской области будут вешать бирки

Проблему безнадзорных животных и грядущие изменения в законодательстве обсудили на Общественном совете, который прошел в управлении ветеринарии Амурской области. В нем приняли участие как представили исполнительной власти региона, так и зоозащитники, обеспокоенные судьбой оказавшихся на улице собак и кошек.

С 1 января 2020 года в силу полностью вступает Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы привести областное законодательство в соответствие с изменениями на федеральном уровне. К началу года необходимо принять все областные подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон мог реально работать.



Представителей зоозащитных организаций в первую очередь интересовали изменения, которые касаются содержания животных в приютах, и вопросы маркировки безнадзорных собак. Новые нормы предусматривают выпуск животных на прежнее место обитания, если в течение 40 дней им так и не удастся найти новых хозяев. Перед этим будут проведены кастрация или стерилизация, а также животное нужно будет пометить несмываемой меткой. Специалисты предлагают заменить чипирование, которое используется сейчас, биркованием. Бирку видно сразу и издалека, что позволит избежать повторного отлова одних и тех же особей.



Кроме этого, на Общественном совете обсудили и мероприятия по переходу свиноводческих хозяйств, пострадавших от АЧС, на альтернативные виды животноводства. Как рассказал начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства области Николай Лисиченко, ведомство рассматривает возможность предоставление существенных скидок на покупку КРС для пострадавших от АЧС хозяйств. Судя по анализу заявок, уже поступивших в ведомство, эта мера поддержки вызовет интерес среди животноводов области, сообщает областное управление ветеринарии.