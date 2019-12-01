Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:50 1

На безнадзорных собак в Амурской области будут вешать бирки

На безнадзорных собак в Амурской области будут вешать бирки
Фото: ngzt.ru/

Проблему безнадзорных животных и грядущие изменения в законодательстве обсудили на Общественном совете, который прошел в управлении ветеринарии Амурской области. В нем приняли участие как представили исполнительной власти региона, так и зоозащитники, обеспокоенные судьбой оказавшихся на улице собак и кошек.

С 1 января 2020 года в силу полностью вступает Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы привести областное законодательство в соответствие с изменениями на федеральном уровне. К началу года необходимо принять все областные подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон мог реально работать.

Представителей зоозащитных организаций в первую очередь интересовали изменения, которые касаются содержания животных в приютах, и вопросы маркировки безнадзорных собак. Новые нормы предусматривают выпуск животных на прежнее место обитания, если в течение 40 дней им так и не удастся найти новых хозяев. Перед этим будут проведены кастрация или стерилизация, а также животное нужно будет пометить несмываемой меткой. Специалисты предлагают заменить чипирование, которое используется сейчас, биркованием. Бирку видно сразу и издалека, что позволит избежать повторного отлова одних и тех же особей.

Кроме этого, на Общественном совете обсудили и мероприятия по переходу свиноводческих хозяйств, пострадавших от АЧС, на альтернативные виды животноводства. Как рассказал начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства области Николай Лисиченко, ведомство рассматривает возможность предоставление существенных скидок на покупку КРС для пострадавших от АЧС хозяйств. Судя по анализу заявок, уже поступивших в ведомство, эта мера поддержки вызовет интерес среди животноводов области, сообщает областное управление ветеринарии.

Просмотров всего: 64

#животные

распечатать


Общество 1

В правительстве РФ утвердили указания по организации работы приютов для животных
Общество 123

Собаки голодали почти два месяца: в суде прошло заседание по делу Вячеслава Золотарева
Общество

Две трети россиян предпочли медведя как символ для России: обзор прессы
Общество 2

Более 11 тысяч домашних питомцев перевезли по ДВЖД в 2019 году

28 ноября, 21:00
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    26 минут назад

    и от этих бирок собаки будут меньше кусать

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь