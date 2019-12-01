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Первый день зимы принесет снег: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря

Первый день зимы принесет снег: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря
Фото: wallpapers.99px.ru/

В Амурской области 1 декабря будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Дует северо-западный ветер с переходом на юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит минус 9…14 градусов, местами будет минус 15…20. На севере региона термометры покажут минус 14…19, местами будет 19…24.

В Благовещенске облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Дует северо-западный ветер с переходом на юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках минус 10...12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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