СМИ: за взятку в 18 миллионов задержан первый замглавы СУ СК по Свердловской области

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«Это так, да. По-моему, он уже в ИВС (изоляторе временного содержания – Прим. ред.)», – сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли Бусылко задержан за взятку в 18 миллионов рублей.

По его словам, операцию проводили сотрудники управления ФСБ по региону. Взятку Бусылко получил от адвоката за прекращение дела, уточнил источник.

В УФСБ по Свердловской области эту информацию пока не комментируют. Позже в СКР рассказали, что помимо Михаила Бусылко был задержан и адвокат адвокатской палаты Владимирской области. Речь идет об адвокате Владиславе Вострецове.

Михаилу Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), адвокату — по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела», — говорится в сообщении СКР.

Михаилу Бусылко 43 года. На сайте СКР по Свердловской области сказано, что трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал с 1998 года. Занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. В 2007-2011 годах был заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела СК при прокуратуре России по УрФО. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу. Неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и СКР.

Сейчас Михаил Бусылко находится в ИВС, в воскресенье состоится суд по мере пресечения, следователи будут настаивать на аресте, сообщает «Коммерсант».