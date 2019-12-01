Гороскоп 1 декабря: Рыбам необходимо побыть с семьей, у Овнов непредвиденные расходы

Восход Солнца: 08:06

Заход Солнца: 16:30

Солнце в Стрельце.

Овен. Судьба посылает Вам испытания. Недоброжелательное отношение начальства или сотрудников может основательно испортить настроение или привести к нервному срыву. Неприятное известие внесет путаницу в личные отношения или повлечет непредвиденные расходы.

Телец. День благоприятный для начала новых дел, ветре с общественными и политическими деятелями. Консервативные Тельцы сегодня превратятся в реформаторов. Однако излишняя активность может повредить делу и спровоцировать заболевания. Найдите золотую середину уравновесив чаши весов «за» и «против».

Близнецы. Неблагоприятный день. Рекомендуется воздержание, пост, трезвая оценка действительности. Мечты должны соответствовать реальности, а непоколебимость жизненных принципов сочетаться с гибкостью в общении. День проходит под знаком познания жизни и худшего в людях. Постарайтесь не проявлять агрессию по отношению к окружающим людям.

Рак. Критический день. Обманчивые надежды и разочарования в партнерах неблагоприятно скажутся на деловых контактах. Сегодня всячески избегайте выяснения отношений с близкими людьми. Эмоции будут перехлестывать через край. Не исключено, что резко ухудшится самочувствие. Переключите внимание со своих проблем на проблемы близких Вам людей.

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Лев. Жизненный потенциал повышается. Возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Следует проявлять милость, исполнять просьбы, проявлять терпимость. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, семейных отношений, зачатия, физических упражнений.

Дева. Сегодня не следует переоценивать свои силы. День неблагоприятен для вступления в брак, зачатия, крупных приобретений. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для проведения ответственных мероприятий. Ваш удел - планомерный труд и спокойный отдых.

Весы. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Проявляйте терпимость по отношению к близким. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы. Не исключены выгодные предложения. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск. Сегодня вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Не рассчитывайте на помощь друзей.

Скорпион. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Перед тем как решиться на крупную сделку, необходимо исключить всякий риск и проанализировать свою деятельность. Иначе Вы рискуете потерять все сразу. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей.

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Стрелец. Напряженный день, несущий интриги соперников, зависть и козни недоброжелателей. Неожиданные препятствия могут отрицательно сказаться на продвижении дел. Вероятны бытовые хлопоты, связанные с ремонтом, непредвиденными расходами или действиями одного из домочадцев.

Козерог. День несет негативные тенденции. Вероятны проблемы из-за потакания собственным слабостям. В плане карьеры или финансовой выгоды позитивных результатов ожидать не приходится. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Больше доверяйте интуиции.

Водолей. Личная жизнь сегодня отойдет на второй план. Профессиональные проблемы заставят Водолеев погрузиться в работу. По вашей вине вероятно недопонимание с коллегами и руководством. Рекомендуется смирить свою гордыню и пойти на уступки.

Рыбы. Напряженный день, связанный с духовным перерождением или преодолением сомнений. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не полагайтесь на интуицию, внимательно прислушайтесь к мнению близких людей, которым Вы доверяете, приложите максимум усилий для достижения поставленных целей. Вечер проведите дома, в кругу семьи.

Астролог: Вальдемар Небоходцев