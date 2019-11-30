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30 ноября 2019, 23:37 0

В 2020 году в Амурский театр кукол приедет три режиссера

В 2020 году в Амурский театр кукол приедет три режиссера

Амурский театр кукол завершает на своей площадке Год театра в России. Впереди еще три события — 7 декабря состоится премьера спектакля «Маленький принц» режиссера Алексея Смирнова, 14 декабря актеры отметят 55-летие театра, а с 21 декабря начнутся новогодние представления. Однако театр не намерен после насыщенного года устраивать каникулы.

В следующем году для Амурского театра кукол продолжится федеральная программа «Театры малых городов». В ее рамках удалось пригласить режиссеров из других регионов.

В следующем году эта работа продолжится.

«К нам приедет Юрий Уткин, с которым мы уже работали, это спектакль «Мартынко». Чакчи Фросноккерса тоже ждем, два года он ставил на нашей сцене, вспомните «Мцыри», «Иванушка и Варварушка», «Гуси-Лебеди», «Господа Скотинины». Из Хабаровска приедет еще один интересный режиссер Виктор Скоромошко. У Алексея Смирнова, поставившего «Disclaimer по Оруэллу», «Картонное сердце» и «Маленького принца», график расписан на два года вперед, и это знак качества для нас, что он плотно работал с нами. Но после мы обязательно снова войдем в его график! Будет также восстановлен спектакль «Красная шапочка». Она будет обновленной, с новыми куклами и декорациями», — рассказала директор Амурского областного театра Лидия Потемкина.

В следующем году театр также приобретет новый автобус, что позволит доезжать со спектаклями до самых отдаленных северных сел Амурской области.

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