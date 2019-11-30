Амурчане открыли лыжный сезон гонкой в Бурейском районе

Амурчане открыли лыжный сезон. Первый в этом году заезд стартовал на отреставрированной лыжной трассе в Бурейском районе.

Лыжная гонка прошла недалеко от поселка Новобурейский. На лыжи встали не только спортсмены, но и другие местные жители. Каждый участник выбрал дистанцию по своим силам. Лыжникам предложили сделать заезд на 1, 5 и 3 километра.

Самые быстрые и выносливые лыжники получили награды: кубки и медали. Самые молодые и пожилые участники тоже не остались без внимания и получили сладкие призы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Лыжную трассу, где прошли соревнования, отреставрировали в этом году в ходе реализации социального проекта «Савельевские петли». Лыжная трасса протяженностью 1 километр и 3 километра не позволяла провести соревнования областного уровня, поэтому ее продлили до 10 километров.

В Бурейском районе ежегодно проходят масштабные лыжные соревнования под названием «Савельевские петли». Их организовывают в память об олимпийском чемпионе Сергее Савельеве, который родился в Бурейском районе.

В Приамурье ежегодно проходит «Лыжня России», которая объединяет сотни амурчан по всей области.

Отмечается, что в Амурской области власти развивают спорт. Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и из регионального и местных бюджетов. В этом году власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. А за счет СИБУРа в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями, – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 55 %.