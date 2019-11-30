Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:05 0

В соцсетях сообщают, что в Благовещенске сбит пешеход (видео)

В соцсетях сообщают, что в Благовещенске сбит пешеход (видео)
Фото: кадр видео

Обновлено: 20:00

В соцсетях вечером 30 ноября появилась информация о происшествии в Благовещенске. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что на перекрестке улиц Калинина и Октябрьской сбили пешехода, а виновник скрылся.

Опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит, предположительно, человек.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области.

Обновление. В 19:56 в управлении ГИБДД агентству сообщили, что обращений в дежурную часть по данному поводу нет.

Просмотров всего: 1133

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Соцсети: в Благовещенске опасный прогрев машины привел к пожару (видео)
Происшествия 2

Пожар в Тынде уничтожил 21 единицу грузовой и легковой техники
Происшествия 1

Возле Райчихинска смяло внедорожник (видео)
Происшествия

Двадцать человек эвакуировали из-за пожара в Благовещенске (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь