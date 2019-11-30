В соцсетях сообщают, что в Благовещенске сбит пешеход (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 20:00



В соцсетях вечером 30 ноября появилась информация о происшествии в Благовещенске. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что на перекрестке улиц Калинина и Октябрьской сбили пешехода, а виновник скрылся.

Опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит, предположительно, человек. ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области. Обновление. В 19:56 в управлении ГИБДД агентству сообщили, что обращений в дежурную часть по данному поводу нет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОИСШЕСТВИЯ ДТП КРИМИНАЛ (@skaner28) 30 Ноя 2019 в 1:41 PST

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев