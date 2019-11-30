В соцсетях сообщают, что в Благовещенске сбит пешеход (видео)
Обновлено: 20:00
В соцсетях вечером 30 ноября появилась информация о происшествии в Благовещенске. Инстаграм-паблик skaner28 пишет, что на перекрестке улиц Калинина и Октябрьской сбили пешехода, а виновник скрылся.
Опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит, предположительно, человек.
ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в управление ГИБДД по Амурской области.
Обновление. В 19:56 в управлении ГИБДД агентству сообщили, что обращений в дежурную часть по данному поводу нет.
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