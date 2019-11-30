В Циолковском отремонтировали ЗАГС

Молодожены ЗАТО Циолковский теперь будут регистрировать браки в обновленном ЗАГСе. Здание торжественно открыли после ремонта.

Рабочие заменили полы и обои, сделали освещение. Зал регистрации брака переехал в новое помещение.

На ремонт ЗАГСа потратили более 170 тысяч рублей. Его привели в порядок впервые за 4 года со дня основания. ЗАГС Циолковского находится в Доме культуры, в кабинетах культурно-досугового центра «Восток», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В этом году в Приамурье ремонтируют 13 отделений ЗАГСа по городам Благовещенск, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Мазановскому, Архаринскому, Серышевскому, Магдагачинскому, Бурейскому и Константиновскому районам и в ЗАТО Циолковский. Почти все из них уже торжественно открыли после ремонта. На все работы выделено более 12 миллионов рублей в рамках единой субвенции из федерального бюджета.