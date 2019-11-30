Глава Приамурья встретился с мэром Хэйхэ

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мэром Хэйхэ Ма Ли. Основные вопросы, которые обсудили на встрече – обустройство предмостовой территории мостового перехода через реку Амур, строительство канатной дороги, сотрудничество в сфере культуры и спорта. Встреча прошла в правительстве Приамурья.

«У нас этот год российско-китайских отношений очень хороший. Завершены основные работы по строительству автомобильного моста в районе городов Благовещенск – Хэйхэ. Начато строительство канатной дороги. В этом году мы праздновали 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Послезавтра – запуск газопровода "Силы Сибири" – тоже очень яркое событие в истории наших территорий. Хорошая работа проведена в области культуры и спорта. Состоялись новые детские соревнования по футболу, настольному теннису. Зимой состоится авторалли на пограничной реке Амуре. Я уверен, что это будет очень красивая история», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Орлов отметил, что строительство канатной дороги с российской и китайской сторон идет в графике. «С нашей стороны ход реализации проекта контролирую лично. Знаю, господин мэр, что вы также уделяете большое внимание этому проекту. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям проект будет успешно реализован», – сказал глава Приамурья.

В этом году по инициативе региона и при поддержке минтрансов двух стран был проведен эксперимент по синхронизации времени работы пунктов пропуска (пассажирское направление) Благовещенск – Хэйхэ в высокий туристический сезон (июль-август).

«В результате у нас на 20 % вырос турпоток. Но самое главное – мы получили позитивную обратную связь от перевозчиков, туристических организаций и пассажиров. Благодаря совсем небольшой корректировке распорядка государственных контрольных органов китайской стороны удалось разгрузить первую половину дня, сделать перевозки более ритмичными. Считаю, что подобную практику нужно продолжить и в будущем году. Рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе», – сказал губернатор.

Василий Орлов также попросил китайских коллег обратить внимание на отдельные вопросы регулирования рынка приграничного туризма: «Участились случаи некачественной работы туристических фирм из Китая, которые привозят китайских туристов, не соблюдая при этом необходимые миграционные требования, транспортной безопасности. В итоге недобросовестных действий отдельных игроков туррынка страдают простые люди, которые в составе тургрупп приезжают (часто впервые в жизни) в Россию и получают некачественный сервис».

В свою очередь, заверил губернатор, будет проведена работа с российскими туристическими компаниями, чтобы услуги туристам оказывались на достойном уровне.

С высокими результатами совместной работы согласился мэр Хэйхэ Ма Ли.

«У нас тоже есть мероприятия, которым уделяют большое внимание. В этом году Хэйхэ получил разрешение на открытие свободной экономической зоны, которая расположена в самой северной части Китая. При поддержке правительства Амурской области и Василия Александровича мы сделали презентацию и получили очень хорошие результаты, – поделился Ма Ли. – Мы стремимся заинтересовать как можно больше инвесторов, в том числе российские компании».

В следующем году в Хэйхэ пройдет 3-е заседание по развитию туризма провинции Хэйлунцзян для увеличения туристического потока в Хэйхэ и Амурскую область. Мэр китайского пограничного города пригласил губернатора и российских представителей поучаствовать в мероприятии, совместно презентовать туристический потенциал территорий для повышения узнаваемости не только в России и Китае, но и других странах, а также рассмотреть возможность увеличения туристических маршрутов в регионе.

Господин Ма Ли на замечание губернатора Василия Орлова о некачественной работе отдельных китайских туроператоров сказал, что «будут внимательно контролировать свои туркомпании, чтобы все нормально работали. Вернусь в Хэйхэ и сразу буду рассматривать этот вопрос. Туризм для нас очень важная индустрия для развития наших территорий».

Кроме того, мэр Хэйхэ выразил желание продолжать проведение совместных международных спортивных мероприятий.

Китайские коллеги также уделяют большое внимание строительству моста через Амур. «У нас большие надежды на завершение строительства моста и его запуск», – отметил Ма Ли.

Фото: amurobl.ru