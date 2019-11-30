Соцсети: в Благовещенске опасный прогрев машины привел к пожару (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях 30 ноября появилась информация о происшествии в Благовещенске. Якобы мужчина при прогреве автомобиля использовал двухконфорочную плитку, что привело к пожару.

«Игнатьевское шоссе, 17: сгорело авто. Мужчина решил разогреть автомобиль, протянул кабель с 6-го этажа подключил двухконфорочную плитку, сунул под капот и накрыл легковоспламеняемой тканью. Примерно через 20 минут машина загорелась», – сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, указав, что видео и информация получены от подписчиков.

Дата происшествия не указывается. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что 30 ноября сообщений о таком пожаре не поступало.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что данный случай был по другому адресу: улица Студенческая, 21. «Это случилось в понедельник, в 13:40 где-то. Помогал тушить...» – высказался один из комментаторов.

Видео: instagram.com/blag_dtp