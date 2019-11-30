Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:36 1

Соцсети: в Благовещенске опасный прогрев машины привел к пожару (видео)

Соцсети: в Благовещенске опасный прогрев машины привел к пожару (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 30 ноября появилась информация о происшествии в Благовещенске. Якобы мужчина при прогреве автомобиля использовал двухконфорочную плитку, что привело к пожару.

«Игнатьевское шоссе, 17: сгорело авто. Мужчина решил разогреть автомобиль, протянул кабель с 6-го этажа подключил двухконфорочную плитку, сунул под капот и накрыл легковоспламеняемой тканью. Примерно через 20 минут машина загорелась», – сообщил инстаграм-паблик blag_dtp, указав, что видео и информация получены от подписчиков.

Дата происшествия не указывается. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что 30 ноября сообщений о таком пожаре не поступало.

Между тем пользователи соцсетей пишут, что данный случай был по другому адресу: улица Студенческая, 21. «Это случилось в понедельник, в 13:40 где-то. Помогал тушить...» – высказался один из комментаторов.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 390

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 2

Пожар в Тынде уничтожил 21 единицу грузовой и легковой техники
Происшествия 1

Возле Райчихинска смяло внедорожник (видео)
Происшествия

Двадцать человек эвакуировали из-за пожара в Благовещенске (видео)
Происшествия

На трассе в Приамурье несколько раз перевернулась легковушка
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    46 минут назад

    Это вообще не в Благовещенске было. Завтра напишут на форумах.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь