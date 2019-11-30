Амурский олдскул: в областном музее проводят необычные уроки

Заговорить, как горожанин конца XIX века, примерить одежду крестьянина и научиться носить коромысло, своими глазами увидеть преогромного амурского лося. Это и не только можно сделать в ходе уроков, которые начал проводить Амурский областной краеведческий музей.

С сентября музей проводит межведомственный образовательный проект со школами Благовещенска. Это уроки, которые проходят в окружении экспозиций. Занятия могут проводить как сотрудники, так и учителя школ. Они принимали участие в разработке программы. Уроки рассчитаны на учащихся с 1 по 11 классы. Предметы – «Окружающий мир», «Биология», «История», «Литература» и «Изобразительное искусство». «Урок в музее» призван дополнить учебную программу, показать практическое применение школьных предметов и приобщить школьников к посещению музея.

Сразу проявили интерес к проекту самые «продвинутые» школы, активнее всего оказались Алексеевская гимназия и школа № 5. Гимназия провела почти 20 занятий.

«Учителям очень нравится, хорошие отзывы оставляют. Если это история, то рассказываем и показываем, как жили люди в древности, даем потрогать экспонаты. Если это Албазин, древняя столица Приамурья – вообще проходит неординарный урок. У нас потрясающая экспозиция, с использованием современных технологий. Если это Средневековье – даем потрогать некоторые экспонаты. Причем, это не просто рассказ, школьникам обязательно задаются вопросы, мы беседуем. Эта обратная связь очень важна, мы учим детей думать, анализировать, находить причинно-следственные связи и делать выводы. Путешествие в мир искусства тоже очень привлекает», – поделилась заведующая экскурсионным отделом Марина Боевец.

С театрализацией проходят уроки по истории народного костюма, жизни конца XIX-начала XX веков. Урок длится, как обычно, 40-45 минут.

«На недавнем уроке мы рассказывали историю костюма. Дети всегда удивляются, что были длинные нижние рубахи, это достаточно неудобно, непривычно. Ткани были другие, не было электричества, средств цивилизации. Нам самим интересно такие живые экскурсии проводить. У нас когда-то был отдел музейной педагогики, и эти уроки, разработки у нас остались, и мы совместно с учителями их обновили и применяем», – рассказала экскурсовод Лариса Власова.

Музей продолжает необычный проект, от школ и других коллективов принимаются заявки.

Видео в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.