Мэр Тынды пригрозила «управляйкам» штрафами из-за неэффективной работы

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На YouTube появился очередной выпуск программы «Час мэра» с градоначальником Тынды Мариной Михайловой. Выпуск был посвящен, в частности, работе в условиях зимы управляющих компаний.

Михайлова отметила, что ответственность за неочищенные дворы лежит на «управляйках», они обязаны этим заниматься.

«Проблема у нас с управляющим компаниями, еще какая. Очень много жалоб и от работников скорой помощи, и от работников "Чистого города". Дворники, к сожалению, выбрасывают снег с тротуаров на дороги, которые только что почистили. Поэтому обращаюсь к руководству управляющих компаний: скажите, пожалуйста, дворникам моим голосом, что так делать не надо. В противном случае у вас будут неприятные последствия в виде штрафов. Административная комиссия со следующей недели начинает с особым рвением проверять вашу работу. В том числе проверяться будет работа организаций всех форм собственности», – сказала мэр.

«Вы знаете, что правилами благоустройства у нас предусмотрено в радиусе 15 метров от каждого здания… должны быть почищены лестницы, дороги, тротуары и так далее, прилегающая территория. Комиссия административная была в отпуске, всё, выходит из отпуска руководитель комиссии, и начинаем штрафовать. Начинаем за счет чей-то безалаберности пополнять городской бюджет», – заключила Михайлова.