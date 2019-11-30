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30ноября
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сегодня, 15:52 2

Пожар в Тынде уничтожил 21 единицу грузовой и легковой техники

Пожар в Тынде уничтожил 21 единицу грузовой и легковой техники
Фото: instagram.com/tynda_28rus

30 ноября был серьезный пожар в Тынде. Горел гаражный бокс с различной техникой на улице Озерной.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о происшествии поступило сегодня в 06:15, на место выдвинулись огнеборцы. Всего на пожаре работали 15 человек и 3 единицы техники.

В результате происшествия гаражный бокс уничтожен, уничтожена и техника, которая находилась внутри, – грузовая и легковая, всего 21 единица. Люди не пострадали.

«Грузовики с товарами, говорят, на 58 лямов сгорело... Там вообще ужас, что было, баллоны взрывались, народу тьма была», – написал один из пользователей Инстаграма.

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#пожары #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Страховка все покроет.

  • OT

    OT
    43 минуты назад

    Поджог был? Но вообще гараж со столько техники огнем уничтожить - это какая вакханалия нарушений по противопожарной безопасности должна быть?

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