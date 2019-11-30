В амурской Кантон-Коммуне появилось место отдыха

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30 ноября в селе Кантон-Коммуна Благовещенского района в рамках программы местных инициатив открыли детскую спортивную площадку стоимостью более миллиона рублей. В Новотроицком сельсовете это сооружение является первым объектом из проектов инициативного бюджетирования.

Согласно сметной документации, основная часть средств – порядка 900 тысяч рублей – ушла на подготовку выделенного земельного участка площадью 30 соток под установку спецоборудования и тренажеров. Здесь были проведены работы по выемке грунта, выравниванию рельефа, установке водоотводных лотков, устройству основания «подушки» из пескогравия и отсыпке грунта с последующей утрамбовкой. И только после всех проведенных процедур спортивный и детский инвентарь заняли свои законные места. Приятным бонусом от подрядчика проекта стала установка новенькой сцены для проведения досуговых мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

В дальнейшем площадку, которая, без сомнения, станет центром притяжения активного населения села, ждет озеленение молодыми деревцами.

Местная администрация не собирается останавливаться на достигнутом результате и уже в следующем году готова взять новую высоту – снова поучаствовать в программе инициативного бюджетирования по благоустройству уже расположенного рядом с детской спортивной площадкой мини-стадиона с оборудованием волейбольной площадки, футбольного поля и беговой дорожки.

Ранее в рамках программы инициативного бюджетирования Натальино приросло современным уличным освещением, а в селе Верхнеблаговещенское по улице Новой была введена в эксплуатацию современная детская площадка, на обустройство которой силами селян, подрядчиков и администрации Чигиринского сельсовета ушло более миллиона рублей.

Это второй объект в рамках перспективной региональной практики после парковой зоны в Чигирях, появившийся на территории Чигиринского сельсовета. На площадке были проведены работы по планировке, асфальтированию дорожек, установке детского комплекса и воркаута для занятий спортом на открытом воздухе, скамеек и вазонов. Уже следующей весной площадку украсят цветы и деревья.