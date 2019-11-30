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30ноября
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сегодня, 15:04 0

На космодром Восточный отправили новое оборудование

На космодром Восточный отправили новое оборудование
Фото: cryont.ru

Предприятие «Уралкриомаш» отправило очередную партию оборудования для строительства второй очереди космодрома Восточный под космический ракетный комплекс «Ангара-А5». Это система подачи воды для охлаждения стартового стола ракеты-носителя.

«Система подачи воды состоит из пяти вертикальных емкостей, объемом 32 кубометра каждая, и коммуникаций и арматуры, – пояснил главный конструктор предприятия Александр Мазо. – Подобное оборудование есть на большинстве стартовых комплексов, но мы разрабатывали его впервые».

Сайт «Уралкриомаша» сообщает, что такая система защищает газоход стартового стола от тепловых нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя – от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время запуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду и охлаждает исходящий газовый поток до приемлемых температур. Все элементы системы рассчитаны на кратковременный интенсивный выброс большого количества воды.

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#космодром #технологии

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