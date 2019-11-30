На Winter Fest в Амурскую область приехали Андрей Николишин и Алексей Ягудин

В Амурской области впервые проходит фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. В его открытии принял участие губернатор региона Василий Орлов.

Спортивный фестиваль Winter Fest проходит в Благовещенске и Свободном при поддержке программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР. В рамках фестиваля знаменитые российские спортсмены – фигурист Алексей Ягудин и хоккеист Андрей Николишин – проведут мастер-классы для любителей спорта и здорового образа жизни.

В церемонии открытия спортивного фестиваля зимних видов спорта, которая прошла на льду ДЮСШ № 3 Благовещенска, принял участие глава региона Василий Орлов.

«Сегодня компания СИБУР в рамках своей программы проводит в Благовещенске зимний фестиваль Winter Fest 2019. Рад всех вас приветствовать на этом замечательном мероприятии, которое проходит в Приамурье впервые, но, как мы надеемся, станет традиционным. У юных участников фестиваля есть уникальная возможность пообщаться с известными спортсменами – нашими звездными гостями Андреем Николишиным и Алексеем Ягудиным, поучиться у них мастерству», – цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.

Василий Орлов поблагодарил компанию СИБУР за этот фестиваль. «Помимо основной деятельности, предприятие серьезно помогает нам развивать спортивный потенциал Приамурья. Недавно мы открывали в Благовещенске центр уличного баскетбола, который успел снискать у горожан большую популярность. Компания и раньше воплощала в жизнь на территории области проекты, связанные с баскетболом. В Благовещенском политехническом колледже в 2017 году открылся обновленный зал, который оснащен современным оборудованием по мировым стандартам NBA. Там проводятся "Школы баскетбола" с участием опытных тренеров», – отметил глава Приамурья.

«Фестиваль зимних видов спорта Winter Fest – новый именно для нашего региона. В Благовещенске и Свободном он проводится впервые. Но этот формат уже был реализован в других городах. В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа он проводится уже несколько лет. Российские спортсмены, которые поддержали нашу инициативу, уже давали мастер-классы для детей в Перми, Томске, Тобльске, Дзержинске, Ноябрьске, Нижневартовске. В этом году Winter Fest уже проводился в Кстово и Тобольске. Суть фестиваля заключается в мастер-классах, которые дают детям чемпионы по хоккею и фигурному катанию. В этом есть и практическая сторона – развитие спорта и благотворительная миссия, так как одним из направлений проекта является помощь и поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы хотим дать им возможность попробовать что-то новое в жизни, присоединиться к программе здорового образа жизни, открыть для себя новые виды досуга. Сегодня, в частности, в мастер-классах примут участие несколько десятков воспитанников детских домов и социальных учреждений области. Мы искренне надеемся на то, что сегодняшнее общение с выдающимися российскими спортсменами станет для этих и других ребят не только ярким эмоциональным событием, но и мощным мотивирующим фактором», – рассказал директор структурного подразделения СИБУРа в Благовещенске Андрей Полюлях.

В мероприятии принимают участие спортсмены, тренеры, а также дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

30 ноября в Благовещенске мастер-класс проводит хоккеист, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса Андрей Николишин. В этот же день в городе Свободный пройдут мастер-классы российского фигуриста, заслуженного мастера спорта России Алексея Ягудина.

1 декабря Алексей Ягудин продолжит радовать своих поклонников на мастер-классе в Благовещенске. Прославленный фигурист поделится секретами своих знаменитых «ягудинских дорожек», это особые элементы, выполняемые на высокой скорости по замысловатой кривой, с большим количеством зубцовых шагов, сложными движениями рук и корпуса.

Фото: amurobl.ru