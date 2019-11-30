Двадцать человек эвакуировали из-за пожара в Благовещенске (видео)
В соцсетях сообщили о происшествии в Благовещенске. Как отмечает инстаграм-паблик kriminal.blg, ночью 30 ноября был пожар в жилом доме по адресу: улица Лазо, 128. Потребовалась эвакуация людей.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, горел мусор в подвальном помещении. Потребовалась эвакуация 20 человек. Обошлось без пострадавших.
Паблик отмечает, что, по предварительным сведениям, к возгоранию привела неисправность проводки.
Видео: instagram.com/kriminal.blg
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