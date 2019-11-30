Два амурских колледжа получили 55 миллионов на оснащение современных мастерских

В двух амурских колледжах оборудуют новые мастерские. Учреждения выиграли в конкурсе Минпросвещения РФ. Амурский аграрный колледж получит больше 43 миллионов рублей. Амурский педагогический колледж выиграл больше 12 миллионов.

Для будущих работников аграрного сектора и педагогической сферы, которые осваивают профессии в амурских колледжах, в 2020 году создадут современные условия для обучения. Обновление материально-технической базы стало возможно благодаря победе двух учебных заведений региона в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». 55 миллионов рублей получили Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж.

Наибольшая сумма – 43,7 миллиона рублей – выделена на новое оборудование для аграрного колледжа. «Средства пойдут на реализацию пяти мастерских: "Механизации сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Ветеринария" и "Сити-фермерство", – пояснила заместитель директора колледжа Наталья Медведева. – Реализация проекта, в который входит ремонт учебных помещений, закупка и установка оборудования, обучение педагогов, будет осуществляться в течение всего 2020 года».

Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 миллиона рублей – максимально возможную сумму в своем лоте. К концу будущего года там будут оснащены четыре мастерские по направлениям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура спорт и фитнес». «Будет приобретено современное компьютерное оборудование, инвентарь, способствующий развитию детей, интерактивная система, мобильный планетарий и многое другое», – перечислила заместитель директора колледжа Татьяна Солопчук.

Оснащение позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты WorldSkills Russia. Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда.

Как сообщает правительство Амурской области, в течение 2019 года федеральный грант в размере 9,5 миллиона рублей осваивал Амурский колледж сервиса и торговли. В настоящее время в учреждении завершается создание мастерских по пяти приоритетным направлениям подготовки: «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Туризм» и «Бухгалтерский учет».