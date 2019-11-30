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сегодня, 12:41

Профессиональный стандарт "Специалист по операциям с недвижимостью" вступит в силу 6 декабря

Профессиональный стандарт

Повышение квалификации не реже одного раза в два года, знание Жилищного законодательства РФ, законодательства о защите прав потребителей, имущественных отношениях супругов, соблюдение конфиденциальности - в документе на 30 страницах описываются требования к специалистам, помогающим продавать, сдавать, покупать и находить для аренды недвижимость.

Согласно требованиям профессионального стандарта, эксперт по недвижимости должен иметь среднее профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат. А также опыт работы в сфере реализации прав на недвижимое имущество (от года - если у специалиста высшее образование и от двух лет - если образование среднее).

Также агентам рекомендуется не реже раза в два года проходить повышение квалификации.

В документе перечислены знания (в частности, различных разделов законодательства РФ), этические нормы, умения, навыки, и, конечно, трудовые функции.

С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке - https://img.rg.ru/pril/178/52/49/56601.pdf.

Документ подписан 10 сентября 2019 года и вступит в силу на следующей неделе, 6 декабря.

Напомним, благовещенские специалисты, которые прошли аттестацию, уже работают по указанным стандартам. Список аттестованных специалистов можно найти в Едином реестре http://reestr.rgr.ru.

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#Недвижимость

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