В середине декабря в Благовещенске откроется картинная галерея

В Благовещенске появится долгожданная картинная галерея. Собрание разместится в Амурском медицинском колледже. В общей сложности в галерее - 40 работ амурских авторов: Александра Жигалова, Владимира Водянина, Вадима Кондратьева, Владимира Красникова, Анатолия Тахаева, Виктора Сорокина, Владимира Серебрякова, Анатолия Ефремова и других. Открытие состоится 18 декабря.

По живописным полотнам и графическим работам можно проследить важнейшие этапы истории Приамурья, познакомиться с лучшими его представителями, увидеть те уголки малой родины, которые сливаясь, превращаются в Родину большую.

Подготовительная работа к открытию галереи в Амурском медицинском колледже длилась почти три года. Началась она с ежемесячных выставок работ амурских художников в учреждении. Студенты колледжа и жители отдаленного района города за это время увидели более десяти персональных и сборных выставок, на которых экспонировалось в общей сложности более 350 работ самой разной жанровой направленности: натюрморт, пейзаж, портрет.

Благодаря совместному социально-значимому проекту «Тихая моя улочка» Амурского отделения Союза художников России и руководства медицинского колледжа, который в 2018 году победил в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства, выставочное пространство учебного учреждения при поддержке управления культуры администрации города Благовещенска получило статус городской культурной площадки.

Учитывая общественный интерес к выставкам, проходившим в рамках проекта, руководство колледжа пришло к пониманию того, что необходимо расширять рамки уже сложившегося воспитательного процесса и приступило к формированию собственной художественной галереи.

«В собрании этой галереи можно увидеть высокие образцы соц-арта, пронизанные искренним патриотизмом. Вот полотно Александра Жигалова «Дорога на завод» — по узкой колее мчит небольшой трамвайчик, подвозящий к заводским цехам рабочих. А вот парни из стройбригады задержались у родника, чтобы передохнуть – это работа Владимира Водянина. Кокетливо улыбается своим спутникам-парням девушка с картины Владимира Красникова «Молодость БАМа». Дыхание войны доносится до зрителя с графического диптиха Вадима Кондратьева, посвященного Дню Победы», — рассказывает куратор проекта «Тихая моя улочка» и идейный вдохновитель создания галереи Павел Савинкин.

Многие из произведений коллекции Амурского медицинского колледжа созданы еще в прошлом веке, с сюжетами, ценность которых с каждым днем возрастает. В собрании колледжа можно встретить и изумительно прозрачные, скрупулезно выписанные до мельчайших деталей пейзажи Анатолия Тахаева, Виктора Сорокина, Владимира Серебрякова и филигранные графические работы Анатолия Ефремова, иллюстрирующие сказания малых народностей Приамурья.

Открытие галереи с рабочим названием «На тихой улочке моей» состоится 18 декабря в 13:00 в Амурском медицинском колледже по адресу: улица Зеленая, 30.