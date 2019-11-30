Амурские полицейские нашли и вернули в семьи и госучреждения 402 ребенка

За 10 месяцев 2019 года в Амурской области сотрудники полиции нашли и вернули 402 ребенка. Дети были объявлены в розыск, некоторые из них склонны к бродяжничеству. Ребята убегали не только из государственных учреждений, но и из дома.

В органы внутренних дел доставлено 138 детей и подростков, не достигших 16-летнего возраста, находившихся в ночное время на улицах и в общественных местах без сопровождения взрослых.

Инспекторы по делам несовершеннолетних принимают меры по установлению причин самовольного ухода подростков из дома, беседуют с детьми и их родителями.

Гражданам напоминают о том, что санкция части 1 статьи 5.35. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних» предусматривает ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности привлечены 4 698 амурчан.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, влечет наложение административного штрафа в размере до 5 000 рублей или административный арест на срок до пяти суток.

Амурская полиция напоминает родителям порядок действий, которые необходимо предпринять в том случае, если ребенок пропал:

- запомните время, когда вы поняли, что ребенок пропал, опросите знакомых и соседей.

- в случае безвестного исчезновения ребенка следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции. Чем меньше времени прошло с момента пропажи, тем быстрее ребенок будет разыскан.

- при обращении в ОВД возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, а также документы, содержащие сведения о пропавшем ребенке, его фотографию.

- при описании пропавшего ребенка обязательно укажите его приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду.

- во время проведения поисковых мероприятий кто-нибудь из взрослых членов семьи должен находиться дома.

В настоящее время на профилактическом учете в органах внутренних дел состоят 1 006 несовершеннолетних амурчан.

Телефон дежурной части УМВД России по Амурской области: (4162) 59-41-02, телефон доверия УМВД: 59-40-59.