Роскомнадзор опубликовал первый список ресурсов, распространявших фейки

Роскомнадзор собирается еженедельно публиковать список информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. Этот перечень формируется на основании решений Генеральной прокуратуры.

В первый список, опубликованный в пятницу, 29 ноября, вошли информационные источники, два или более раз упомянутые в требованиях Генеральной прокуратуры РФ, направленных в Роскомнадзор с целью исполнения положений федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

В список информационных ресурсов, неоднократно распространявших фейк-ньюс, вошли 27 пунктов. Большинство из них – паблики в соцсетях, распространявшие недостоверные сообщения о чрезвычайном происшествии на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области 1 июня 2019 года.

Среди других фейков – сведения о наводнении в Тулуне Иркутской области, сообщения о массовых беспорядках в селе Чемодановка Пензенской области, информация о проведении революции в Российской Федерации 31 августа 2019 года, а также недостоверная информация о ходе пожара на складе боеприпасов на территории Ачинского района Красноярского края.

При этом, как отмечает ведомство, Роскомнадзор не имеет претензий к распространявшим фейковые новости СМИ. Ведомство официально заявило, что все случаи распространения фейковых новостей, упомянутые в перечне, относятся к распространению недостоверной информации в комментариях пользователей. «Претензий к самим средствам массовой информации ни в требовании Генеральной прокуратуры, ни в Роскомнадзоре нет», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В дальнейшем для исключения ошибочных толкований этого списка форма реестра будет изменена, сообщает «Российская газета». Перечень предполагается обновлять еженедельно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», за распространение фейков были наказаны две амурчанки. Женщины рассылали через мессенджер недостоверную информацию о паводке в регионе.

В августе в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел Мазановского района Приамурья почва якобы оказалась заражена цианидом. Сотрудники управления Росприроднадзора по Амурской области провели проверку, оказалось, что заражения нет и показатели в норме. После расследования региональное УФСБ установило двух жительниц области, которые распространили через популярный мессенджер недостоверную информацию. Каждой из них суд назначил наказание виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.