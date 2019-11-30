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30ноября
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сегодня, 11:52 1

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года

Ставки по ипотеке достигли минимума за два года
Фото: pixabay.com

В России ставки по ипотеке достигли минимума за два года. В октябре текущего года средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,4 %.

По данным Центробанка, это на 0,28 % ниже, чем месяцем ранее – в сентябре средняя ставка равнялась 9,68 %.

Кроме того, в октябре 2019 года отмечался максимальный с начала года рост объемов рынка ипотечных кредитов. Как сообщает «Российская газета», было оформлено 119 тысяч кредитов на жилье, что на 13,4 % больше, чем в сентябре. Общая сумма выданных за месяц кредитов – 271,3 миллиарда рублей, что больше, чем в сентябре, на 11,1 %.

При этом средний срок кредитования продолжает расти – по итогам октября он равен 218,4 месяца (примерно 18 лет и два месяца). Тенденция роста срока кредитования наблюдается с сентября 2018 года. Минимальные за последние два года сроки были в декабре 2017 года – тогда кредиты выдавали в среднем на 15 лет и семь месяцев.

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#экономика

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    50 минут назад

    Очень дёшево!!!

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