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30ноября
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В Благовещенске названы победители конкурса «Бизнес-признание»

В Благовещенске названы победители конкурса «Бизнес-признание»
Фото: amur.info

В Благовещенске определены победители конкурса «Бизнес-признание». Награждение провели на IV Амурском экономическом форуме в пятницу, 29 ноября. Победители в каждой номинации получили памятные дипломы и денежный приз – 100 000 рублей на развитие бизнеса.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», участниками конкурса «Бизнес-признание» стали владельцы точек розничной торговли, владельцы салонов красоты, хостела, кофеен города и других предприятий.

В номинации «Лучший интернет-проект года» были представлены индивидуальные предприниматели (ИП) Саяпин, Безруков, Моисеенко, Гудзовский, а также два общества с ограниченной ответственностью (ООО) – «Карвизор» и «Тумаркет». Победителя объявил первый заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин. Приз достался ИП Саяпин.

На премию в номинации «Лучший сервисный проект» претендовали ИП Глазунов, Гец, Семенюк, ООО «Премиум», «Вояж», «Арт Хаус», «Карвизор», «Тумаркет», «Геосмарт» и «25 ноября». В итоге лучшим проектом было признано ООО «25 ноября». Награду вручила начальник управления экономического развития и инноваций администрации Благовещенска Елена Соколовская.

В номинации «Лучший молодежный проект» было четыре ИП – Глазунов, Безруков, Моисеенко и Черепахин. «Хочу всех поздравить, не зря именно в этот день, день экономического форума, мы вручаем награду. Вы, предприниматели, делаете экономику города Благовещенска. А победителем в номинации "Лучший молодежный проект" стал ИП Черепахин Алексей Геннадьевич», – сказал заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский.

По признанию Алексея Черепахина, это стало для него неожиданностью. «Огромное спасибо моей супруге, она в зале. Именно она заставила меня принять участие в этом конкурсе, поэтому это ее победа. Поздравляю всех, желаю удачи», – ответил победитель.

Премию «Лучший социальный проект» из рук министра экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилы Старковой получила предприниматель Екатерина Буслова. «Амурский экономический форум – это очень большое и значимое событие. Каждый год это мероприятие приобретает новые компетенции, приносит в нашу жизнь новые знания. Одним из них стала премия "Бизнес-признание". Отрадно, что в этой премии много участников – значит, вам интересно то, что вы делаете для всех. Огромное спасибо за вашу работу на благо жителей области и Благовещенска. Участвуйте в этой премии. В следующем году это будет еще более яркое мероприятие. Надеемся, что участников станет больше», – отметила Людмила Сергеевна.

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#бизнес #конкурсы #экономика

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  • Катюша12

    Катюша12
    43 минуты назад

    «Стандартные купленные» итоги... ничего нового...

  • Катюша12

    Катюша12
    43 минуты назад

    «Стандартные купленные» итоги... ничего нового...

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