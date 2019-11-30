Названы улицы, которые отремонтируют в Благовещенске в 2020 году

В Благовещенске на площадке «Точка кипения» состоялось заседание общественного совета министерства транспорта Амурской области. В нем приняли участие сотрудники администраций Благовещенска и Благовещенского района.

В текущем году в областной столице отремонтировали 19 участков автомобильных дорог, более 30 километров тротуаров, обновили 14 километров сетей наружного освещения. В том числе новые уличные фонари появились в отдаленных районах города на улицах Школьной и Чайковского в районе Астрахановки.

В рамках реализации проекта все работы на участках проходили пятиступенчатый контроль качества со стороны подрядчика, муниципального заказчика, независимый лабораторный, строительный и общественный контроль, а также инженерное сопровождение каждого объекта. Кроме того, по завершении работ все объекты прошли независимую экспертизу и были введены в эксплуатацию.

В 2020 году в план реконструкции улично-дорожной сети вошли улицы Воронкова, Калинина, Ленина, Студенческая, Игнатьевское шоссе и другие. Список сформировали с учетом интересов жителей города.

Так, в марте текущего года стартовал сбор предложений о включении участков улично-дорожной сети в ремонтную кампанию в рамках нацпроекта на 2020 год на официальном сайте и в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

Активное участие в создании плана также принимали общественные организации, соцучреждения, представители ссузов, вузов, школ, ключевые участники проектной команды по реализации нацпроекта, представители сферы дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города и ГИБДД, сообщает администрация города.