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30ноября
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Названы улицы, которые отремонтируют в Благовещенске в 2020 году

Названы улицы, которые отремонтируют в Благовещенске в 2020 году
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на площадке «Точка кипения» состоялось заседание общественного совета министерства транспорта Амурской области. В нем приняли участие сотрудники администраций Благовещенска и Благовещенского района.

В текущем году в областной столице отремонтировали 19 участков автомобильных дорог, более 30 километров тротуаров, обновили 14 километров сетей наружного освещения. В том числе новые уличные фонари появились в отдаленных районах города на улицах Школьной и Чайковского в районе Астрахановки.

В рамках реализации проекта все работы на участках проходили пятиступенчатый контроль качества со стороны подрядчика, муниципального заказчика, независимый лабораторный, строительный и общественный контроль, а также инженерное сопровождение каждого объекта. Кроме того, по завершении работ все объекты прошли независимую экспертизу и были введены в эксплуатацию.

В 2020 году в план реконструкции улично-дорожной сети вошли улицы Воронкова, Калинина, Ленина, Студенческая, Игнатьевское шоссе и другие. Список сформировали с учетом интересов жителей города.

Так, в марте текущего года стартовал сбор предложений о включении участков улично-дорожной сети в ремонтную кампанию в рамках нацпроекта на 2020 год на официальном сайте и в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

Активное участие в создании плана также принимали общественные организации, соцучреждения, представители ссузов, вузов, школ, ключевые участники проектной команды по реализации нацпроекта, представители сферы дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города и ГИБДД, сообщает администрация города.

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#ЖКХ #строительство

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Комментарии
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  • antipinstanislavgdsy

    antipinstanislavgdsy
    2 часа назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цена по акции.Вот все описано---- https://bit.vodka/poyas

  • Гой

    Гой
    2 часа назад

    "инженерное сопровождение каждого объекта. Кроме того, по завершении работ все объекты прошли независимую экспертизу", "пятиступенчатый контроль". Это просто какие то пустые слова. Врем покажет.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Зима покажет уже скоро.

  • shk0der

    shk0der
    1 час назад

    А улицу Ленина уже пора ремонтировать? По мне так вполне нормальное дорожное покрытие у нее. Не вижу в данном списке улицы Мухина, или она у нас самая лучшая в городе? А не желает ли администрация города заасфальтировать улицу Промышленную, и продлить до нее улицы Кантемирова и Василенко. Иначе скоро ввиду строительства новых домов с микрорайона будешь часами выезжать. Хотя наверное нет, у нас же все делается для отмытия бабла.

  • Sileva

    Sileva
    1 час назад

    Ленина возле ЦЭВа в ужасном состоянии. Шины порвать можно о трещины.

  • бабаяга

    бабаяга
    46 минут назад

    ну а мухина когда? амурская - одна сплошная колдоебина

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